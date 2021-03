Andrea Pirlo vuole un centrocampista giovane e di qualità per la sua Juventus. In lista resta Houssem Aouar, stella del Lione e già trattato da due big inglesi come Manchester City e Arsenal. Fabio Paratici è sceso di nuovo in campo con il club francese, pronto a giocarsi due carte per sbloccare l'affare.



Cosa può convincere il Lione? Secondo calciomercato.com, Paratici non ha mollato e ha riaperto l'affare quando ha trattato Aké, con con Aouar condivide gli agenti. Il Lione ha fatto il prezzo. 55 milioni di euro. La Juve ha qualche carta, qualche contropartite: da De Sciglio a Bernardeschi, tutto sul piatto.