Nelle ultime ore è emersa l'ipotesi di un trasferimento di Danieleall'Atalanta. La squadra di Gasperini è interessata all'esperienza del difensore, in uscita dalla Juventus, e potrebbe includerlo nelle trattative per. L'Atalanta, nota per la sua fermezza nelle negoziazioni, chiede fino a 60 milioni di euro per il centrocampista olandese. Tuttavia, il cartellino di Rugani potrebbe contribuire a ridurre l'esborso cash necessario da parte della Juventus. La notizia è stata riportata da Tuttosport.