L'edizione odierna di Tuttosport si concentra sul mercato imminente, con ladestinata a essere protagonista, data la prossimità della qualificazione alla Champions. In difesa, il calciatore del Bolognaemerge come preferito, ma l'interesse si estende anche adello Sporting e adel Wolfsburg. Huijsen potrebbe offrire un rinforzo, mentre si valuta la possibilità di reperire risorse per un'ulteriore acquisizione difensiva. La Juve sembra decisa a consolidare il reparto arretrato in vista delle sfide future, delineando un quadro ambizioso per il prossimo mercato estivo.