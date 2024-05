Lanon ha ancora raggiunto l'obiettivo Champions ma si sta già muovendo per definire le prime operazioni verso il mercato estivo. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport Fabioe HansCaviglia sembrano essere in uscita nel mercato Juve. Il club valuta la loro cessione principalmente in prestito ma non va escluso che in caso di offerte elevate uno dei due possa essere ceduto a titolo definitivo da Cristiano Giuntoli. Nicolussi sembra essere finito nei radar del Bologna, invece Fabio Miretti è nel mirino del Monza di Adriano Galliani. Ci saranno comunque ulteriori aggiornamenti ed evoluzioni su questi interessi.