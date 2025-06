Calciomercato Juventus, Mbangula pedina di scambio? Le ultime

Getty Images

Il futuro di Samuel Mbangula alla Juventus appare sempre più incerto. Dopo un inizio di stagione promettente sotto la guida di Thiago Motta, con diverse presenze convincenti, il giovane belga è progressivamente scivolato nelle gerarchie della squadra, trovando sempre meno spazio in campo con Tudor.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, una sua partenza nella sessione estiva di mercato non è da escludere. Diverse squadre, soprattutto in Inghilterra e Germania, avrebbero già manifestato interesse per il talento classe 2004, attratte dalle sue doti fisiche e dalla sua versatilità a centrocampo.

Ma non è tutto: il nome di Mbangula potrebbe entrare anche in un’operazione di mercato tutta italiana. La Juventus starebbe infatti valutando l’ipotesi di inserirlo come contropartita tecnica nell'affare con la Lazio per Nuno Tavares, esterno sinistro della Lazio.Al momento si tratta solo di un’idea, ma i prossimi giorni potrebbero essere decisivi per capire se ci saranno sviluppi concreti. Mbangula osserva da vicino la situazione, consapevole che il suo futuro potrebbe presto portarlo lontano da Torino.