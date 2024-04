Matiasconcluderà il suo prestito con il Frosinone e farà ritorno alla Juventus, in estate. Qui la Juventus dovrà decidere cosa fare del talento argentino classe 2003. Una permanenza a Torino oppure una cessione a titolo definitivo? Non è mistero che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli potrebbe valutare la cessione di Soulè qualora arrivasse un'offerta consona. Il prezzo fissato di partenza è di circa 30 milioni, da quella cifra si valuterebbero eventuali cessioni per il giocatore argentino.