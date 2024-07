Secondo il Corriere dello Sport,è in vantaggio per l'acquisto di Giovanni, difensore centrale classe 2006 della Sampdoria, seguito anche dalla. Il club nerazzurro è disposto a lasciarlo in prestito per un anno ai blucerchiati, che chiedono 5 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Questa strategia dell'Inter potrebbe agevolare l'accordo, mettendo pressione alla Juventus che dovrà decidere se rilanciare per assicurarsi il giovane talento.