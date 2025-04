Calciomercato Juventus, l'idea su Hojlund

un' ora fa



La dirigenza della Juventus è al lavoro per costruire l’attacco del futuro, consapevole della necessità di una rivoluzione nel reparto offensivo. Il rinnovo di Dusan Vlahovic, il cui contratto scade nel 2026, tarda ad arrivare e rappresenta un punto interrogativo sul progetto tecnico. Randal Kolo Muani, arrivato in prestito, potrebbe non essere confermato, mentre Arek Milik sembra ormai vicino all’addio. In questo scenario, la Juventus guarda con attenzione a Rasmus Hojlund, giovane attaccante danese classe 2003 attualmente al Manchester United.



Hojlund, acquistato dai Red Devils per circa 70 milioni di euro più bonus dall’Atalanta, non ha ancora espresso con continuità tutto il suo potenziale. In maglia United ha collezionato 82 presenze e realizzato 24 gol, numeri che raccontano di un talento ancora in fase di definizione. Nonostante ciò, il profilo di Hojlund resta altamente appetibile, e anche il Napoli ha manifestato interesse. Tuttavia, è la Juventus a muoversi con maggiore determinazione, valutando la possibilità di riportarlo in Italia per farne il punto di riferimento della nuova fase offensiva. Un investimento importante, ma in linea con l’idea di rinnovamento che anima i piani futuri della Vecchia Signora.