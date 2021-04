Come racconta Calciomercato.com, il futuro di Rugani è tutto da scrivere. A inizio 2020/21 i bianconeri avevano infatti raggiunto un accordo col Rennes, ma a gennaio - dopo appena 107 minuti giocati in Francia - ha invece fatto ritorno in Serie A. Tante squadre si erano fatte avanti, da Bologna e Parma al Torino, ma a vincere la corsa per il centrale cresciuto nell'Empoli è stato il Cagliari. L'eventuale conferma del classe '94 passa, ovviamente, dalla salvezza dei sardi. Ma non è automatico l'acquisto a titolo definitivo in caso di permanenza in Serie A della squadra di Giulini, visto soprattutto l'alto ingaggio percepito da Rugani.