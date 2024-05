, come è consuetudine per molti allenatori, ha iniziato a immaginare la sua Juventus focalizzandosi sull'asse centrale, dalla difesa all'attacco, specificamente dalla posizione del portiere fino a quella del centravanti. Al centro dell'attacco c'è già il numero 9, Dusan Vlahovic, e Motta intende mantenerlo nella squadra, poiché nutre grande stima per lui e lo considera il giocatore ideale su cui puntare per il futuro. Tuttavia, Motta è anche realistico e prepara un piano B: Joshua Zirkzee, un attaccante con caratteristiche completamente diverse. Zirkzee entrerebbe in gioco solo se per Vlahovic arrivasse un'offerta davvero irrinunciabile, che la Juventus non potrebbe permettersi di rifiutare, come riporta Repubblica. In tal caso, la squadra si adattarebbe alle diverse qualità di Zirkzee per mantenere l'efficacia offensiva.