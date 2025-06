Calciomercato Juventus, le ultime su Vlahovic al Milan

Getty Images

Dusan Vlahovic resta uno dei nomi caldi del calciomercato estivo. L’attaccante serbo classe 2000 potrebbe lasciare la Juventus nei prossimi mesi, anche se, al momento, non ci sono sviluppi concreti né in direzione di una cessione né di una conferma. Lo riferisce Sky Sport, sottolineando come il futuro del centravanti sia ancora tutto da definire.Il Milan segue con attenzione la situazione. A spingere per il possibile affare ci sarebbe anche la stima di Massimiliano Allegri, che continua ad avere un’opinione molto positiva sul giocatore, nonostante le difficoltà vissute nell’ultima stagione a Torino.

Il vero ostacolo, però, è rappresentato dall’ingaggio: Vlahovic guadagna oltre 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra che difficilmente il Milan è disposto a sostenere senza una formula creativa o un contributo da parte della Juventus.Per ora, quindi, tutto è fermo. La Juventus riflette, anche in base alle mosse in entrata, e Vlahovic resta alla finestra, in attesa di capire se la prossima tappa della sua carriera sarà ancora in bianconero… o altrove.