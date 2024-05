Khephrenrappresenta un obiettivo prioritario per la, specialmente considerando che il talentuoso francese è a solo un anno dalla scadenza del contratto con il Nizza e sembra poco incline al rinnovo. Con il suo contratto in scadenza nel 2025, il Nizza sarà costretto a riconsiderare le richieste iniziali di 30-35 milioni, poiché c'è il rischio concreto di perdere il giocatore a parametro zero entro dodici mesi. La competizione per Thuram sarà intensa, con numerosi top club, tra cui il Liverpool, interessati al figlio d'arte. Lo riporta Tuttosport.