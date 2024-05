Matias, trequartista argentino classe 2003 della Juventus, attualmente in prestito al Frosinone, è seguito dalla Roma per la prossima stagione. Tuttavia, secondo "La Gazzetta dello Sport", il futuro del giovane talento non sembra essere nella capitale. La Juventus sta considerando di includere Soulè come contropartita tecnica in una trattativa con l'Atalanta per l'acquisto di Teun Koopmeiners. La Juventus valuta Soulè tra i 30 e i 40 milioni di euro, mentre l'Atalanta chiede circa 60 milioni di euro per il cartellino del centrocampista olandese.