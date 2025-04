Calciomercato Juventus, le ultime su Krstovic

Getty Images

Si preannuncia un’estate di fuoco, soprattutto sull’asse Torino-Milano. Juventus e Inter sono pronte a darsi battaglia sul mercato per alcuni obiettivi comuni, e tra questi spicca il nome di Nikola Krstovic. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante del Lecce è uno dei profili più seguiti da entrambe le big italiane.Krstovic, autore di una stagione interessante con la maglia giallorossa, ha attirato l’attenzione dei top club grazie alle sue qualità fisiche, alla capacità di attaccare la profondità e a un fiuto del gol in costante crescita. Il Lecce lo valuta circa 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe ulteriormente lievitare proprio a causa del duello tra Juve e Inter.

La Juventus, intenzionata a rinnovare il reparto offensivo, lo considera un investimento per il presente e per il futuro. Dall’altra parte, l’Inter lo vede come una valida alternativa per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione, con un occhio anche al ricambio generazionale in attacco.Insomma, il nome di Krstovic è destinato a far parlare a lungo. La sensazione è che sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato.