In scadenza di contratto con la, Felipe, esterno d'attacco brasiliano nato nel 1993 e fortemente associato alla Juventus, sembra non escludere del tutto la possibilità di rinnovare con i biancocelesti. Secondo quanto riportato dal "Corriere dello Sport", il giocatore si recherà a breve a colloquio con il presidente Lotito per chiarire definitivamente le sue intenzioni riguardo al futuro. Pur essendo stata avanzata un'offerta dalla, Felipe Anderson non ha ancora preso una decisione definitiva poiché desidera prima avere la garanzia di poter disputare la Champions League nella prossima stagione.