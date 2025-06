Calciomercato Juventus, le ultime su Ederson

AFP via Getty Images

La Juventus continua a lavorare sul calciomercato, con un occhio attento anche al centrocampo. Il nome caldo è quello di Ederson, centrocampista brasiliano protagonista di una grande stagione con l’Atalanta. Tuttavia, il suo eventuale arrivo a Torino è legato a doppio filo al futuro di Douglas Luiz.Solo in caso di cessione dell’ex Aston Villa, la dirigenza bianconera potrà affondare il colpo per Ederson, che rappresenta il primo obiettivo per rinforzare la mediana. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juventus resta in attesa e monitora con attenzione la situazione, consapevole che la trattativa non sarà semplice.

L’Atalanta chiede una cifra importante, forte delle prestazioni del giocatore e della sua centralità nel progetto della Dea. Per questo motivo servirà tempo per provare a smuovere la situazione e trovare un eventuale accordo.La volontà della Juve è chiara: se si aprirà uno spiraglio, Ederson sarà l’uomo giusto per rinforzare il centrocampo. Tutto però ruota attorno alle prossime uscite, con Douglas Luiz al centro delle strategie di mercato bianconere. Solo con una sua partenza si potrà tentare l’assalto al talento brasiliano nerazzurro.