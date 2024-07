Mattianon è stato convocato da, indicando che il suo futuro potrebbe essere lontano dalla. Attualmente, si sta esplorando la possibilità di un trasferimento all'estero per il difensore ex Milan. De Sciglio ha un contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2025, ma il club sta valutando opzioni per cederlo. La situazione contrattuale e l'interesse di club stranieri potrebbero facilitare una sua partenza nelle prossime settimane, permettendo alla Juventus di ridurre il monte ingaggi e al giocatore di trovare nuove opportunità professionali all'estero. Lo riporta Sky.