Laè in attesa della firma a parametro zero didalla Lazio prima di concentrarsi sul talento emergente Riccardo. Secondo le informazioni fornite da Fabrizio Romano, la trattativa per l'acquisizione del difensore del Bologna è già iniziata e sta procedendo. Inoltre, i bianconeri sono ben informati sulla percentuale che spetta al Basilea in questa operazione. Il direttore sportivo della Juventus, Giuntoli, sta attivamente lavorando per assicurare questo importante rinforzo in difesa, dimostrando l'impegno del club nel migliorare la squadra per le sfide future.