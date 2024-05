Arrivato un anno e mezzo fa dalla Salernitana per 21 milioni di euro,ora ha una valutazione di almeno 45-50 milioni di euro, come riporta calciomercato.com.. Un messaggio chiaro anche per la, che si era interessata soprattutto la scorsa estate. Per il brasiliano, oggi, solo i club di Premier League possono permettersi i costi, poiché l'Atalanta è nota per essere una bottega cara e non ha la necessità di cedere i suoi gioielli. Dopo serate come quella di Dublino, cresce la volontà di alzare ulteriormente l'asticella, mantenendo in squadra tutti i big.