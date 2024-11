Lanon prevede movimenti in attacco, attendendo i rientri di Nico Gonzalez e Milik. Eventuali cambiamenti di strategia sul mercato dipenderanno dalle condizioni di Milik. Thiago Motta spera di recuperare entrambi per completare il reparto offensivo accanto a Vlahovic. Al momento, non c’è alcuna possibilità che Zirkzee, protagonista al Bologna sotto la guida di Thiago Motta, possa trasferirsi a gennaio. L’olandese, infatti, rimane concentrato sulla sua avventura al Manchester United, dove è appena arrivato il nuovo tecnico Amorim, subentrato a Ten Hag, e punta a guadagnarsi la fiducia del nuovo allenatore. Lo riporta Sky Sport.