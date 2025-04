Calciomercato Juventus, la strategia per arrivare a Krstovic

La Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante, soprattutto in vista della possibile partenza di Dusan Vlahovic. Con Milik fuori per gran parte della stagione e Kolo Muani in prestito a breve scadenza, i bianconeri necessitano di rinforzi nel reparto offensivo. L’obiettivo è trovare un attaccante di scorta, già pronto per la Serie A e affidabile in ogni situazione.Tra i nomi seguiti c’è quello di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce, protagonista di una stagione importante alla sua seconda annata in Puglia. Con i suoi gol, la grinta e la capacità di segnare in tutti i modi, ha attirato l’attenzione di diversi club, tra cui Juventus, Inter e, in passato, anche Milan e Betis Siviglia.

Pantaleo Corvino, scopritore del montenegrino, chiede 25 milioni, trattabili a 20 più bonus, ma una possibile retrocessione del Lecce potrebbe abbassarne il prezzo. La Juventus, oltre al talento di Krstovic, potrebbe giocarsi la carta Vasilije Adzic, connazionale del bomber, da inserire in prestito in un’eventuale trattativa.Secondo Tuttosport, Giuntoli e gli scout juventini hanno già visionato il giocatore più volte. Krstovic potrebbe essere il 9 giusto per il presente e il futuro bianconero.