Calciomercato Juventus, la strategia di Giuntoli è chiara

La Gazzetta dello Sport di oggi torna a puntare i riflettori sul calciomercato della Juventus, rivelando alcune delle strategie che la dirigenza bianconera sta mettendo a punto in vista delle prossime sessioni. L'obiettivo è duplice: rinforzare il centrocampo con profili di alto livello e allo stesso tempo costruire uno zoccolo duro di giocatori italiani, in linea con la filosofia del club e le esigenze future, anche in ottica UEFA.Il nome in cima alla lista è quello di Sandro Tonali, ex regista del Milan attualmente al Newcastle. Nonostante sia reduce da una stagione complicata per via della squalifica, il suo profilo continua a piacere moltissimo alla Juve, che vede in lui il tassello ideale per completare la mediana con qualità, visione e temperamento.

L’operazione, però, si preannuncia tutt’altro che semplice. Il Newcastle non è una società che ha bisogno di vendere e potrebbe non essere disposto a trattare facilmente. Tuttavia, la Juventus sembra determinata a fare sul serio, pronta a valutare ogni possibile formula pur di riportare Tonali in Serie A. Un segnale chiaro: il centrocampo bianconero del futuro passerà da rinforzi mirati e da un’identità sempre più italiana.