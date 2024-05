Secondo quanto riportato da Sky Sport, Micheleè vicino a un trasferimento alla Juventus e potrebbe essere lui a difendere i pali della squadra di Thiago Motta nella prossima stagione. L'arrivo di Di Gregorio potrebbe spingere Wojciecha lasciare Torino. La Juventus potrebbe decidere di cedere il portiere polacco, il cui contratto scade nel 2025, anche per alleggerire il bilancio dai suoi 6,5 milioni di ingaggio annuale. Tuttavia, Szczesny non sembra intenzionato a lasciare il club bianconero, a meno che non arrivi un'offerta significativa che lo convinca a considerare un trasferimento.