Calciomercato Juventus: la posizione del Wolverhampton su André

André-Juventus, la posizione del Wolverhampton

. Al momento, come riferito da Fabrizio Romano, sembra chiara la posizione delsul centrocampista brasiliano classe 2001, che nei giorni scorsi è stato indicato come un obiettivo di mercato della Juventus . Il club inglese potrebbe fare un'eccezione alla regola solo di fronte a un'offerta fuori mercato, pertanto per provare a intavolare una trattativa non basterebbero 25-30 milioni di euro.Mediano difensivo dotato di buon fisico e ottimo senso tattico, capace di ricoprire anche il ruolo di centrocampista centrale in caso di necessità, André non può quindi essere considerato, almeno per il momento, un vero obiettivo dei bianconeri, che stanno lavorando su più fronti di mercato e nei prossimi giorni - sempre secondo Romano - accelererà su diversi profili, per consegnare il prima possibile a Igor Tudor una squadra competitiva e rinforzata in tutti i reparti.