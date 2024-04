Oltre alla situazione finanziaria, lasi trova ad affrontare anche questioni legate al mercato dei trasferimenti.Melo, centrocampista brasiliano, dovrebbe fare ritorno alla Continassa dopo la stagione in prestito alla Fiorentina, che ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto a causa dei costi elevati, sia dell'operazione (20 milioni di euro) che dell'ingaggio (5 milioni di euro). È incerto se le parti troveranno un accordo alternativo nei prossimi mesi o se l'ex giocatore del Barcellona dovrà cercare una nuova sistemazione. La situazione sarà da monitorare nelle prossime trattative, come riporta Tuttosport.