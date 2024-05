Thuram Juve, il piano del club

La vasta flotta di centrocampisti di proprietà della Juventus è in attesa di definire il proprio destino. Tra questi spicca Arthur , fresco di primo gol durante la sua esperienza allaormai prossima alla conclusione: la richiesta dellaè risultata eccessiva per i Viola, così come l'ingaggio del brasiliano. Arthur rientrerà alla base, ma è improbabile che rimanga:, nonostante le offerte scarseggino negli ultimi anni.Secondo quanto riporta Tuttosport, il piano di Cristianosarebbe quello di utilizzare i proventi della cessione diper acquisire un altro centrocampista, realmente centrale nel progetto tecnico.Un candidato è, dato che il francese è a un solo anno dalla scadenza con il Nizza e non sembra propenso al rinnovo. Vista la scadenza del contratto nel 2025, il NIzza dovrà rivedere le richieste iniziali di 30-35 milioni perché potrebbe rischiare di perdere il talento a parametro zero tra dodici mesi. La competizione per Thuram sarà accesa, con molti top club, incluso il Liverpool, interessati al figlio d'arte.Doppio appuntamento con, speciale finale di. Dallo stadio Olimpico di Roma,racconterà tutte le ultime pre e post partita.In collegamento, mentre dallo studio ci saràVivi l'attesa e l'emozione della finale con ilBiancoNero.com