Kean Juve, fissato il prezzo: dove può andare

Milik Juve, situazione più complicata

L’occhio è al futuro, ma senza dimenticare cosa è successo in questa stagione. La Juventus spera, da domenica, di essere qualificata alla prossimae, quindi, poter cominciare a lavorare su quella che sarà la rosa della prossima stagione. Come riporta calciomercato.com, nelle valutazioni die il suo staff peserà il rendimento avuto nel corso della stagione e il primo indiziato a lasciare Torino è Filip, ma non finisce qui.La stagione di Kean è stata certamente influenzata dalla vicenda del trasferimento saltato all'Atletico Madrid dopo le visite mediche. Dopo essere stato ai margini con la Juventus, Moise ora sta cercando il club ideale per una nuova svolta. Siviglia e Rennes sono molto interessati a lui, mentre la Juve potrebbe accettare una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro per la sua cessione.La missione di cedererisulta essere una sfida ardua per la Juventus. Il direttore sportivo Giuntoli spinge per la sua cessione al fine di arricchire le risorse finanziarie del club, tuttavia, Milik mostra un'attitudine contraria a un allontanamento da Torino. Alla fine della stagione, è attesa una trattativa con l'agente dell'ex giocatore del Marsiglia per cercare una soluzione soddisfacente per tutte le parti coinvolte. La Juventus si trova quindi di fronte a un compito delicato, cercando di bilanciare le esigenze finanziarie con la volontà del giocatore e i propri obiettivi sportivi.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.