Per il centravanti brasiliano, che è tornato in campo in questa stagione dopo un anno e mezzo di stop per un infortunio al ginocchio nel febbraio 2022, un ritorno alla Juventus oggi sembra prematuro. Perciò, per lui si prospetta un nuovo prestito o una cessione. Loè già interessato e si è fatto vivo, dunque potrebbe essere una delle possibili destinazioni per il giocatore. La decisione sulla sua futura destinazione dipenderà dalle valutazioni della Juventus e dalle opportunità che si presenteranno per garantire il suo sviluppo e la sua crescita professionale.