Kaio Jorge Juve, l’offerta dal Brasile

Kaio Jorge Juve, la posizione del club

Terminata la stagione, in maniera amara con la retrocessione del Frosinone ha fatto le valigie ed è tornato in Brasile per ritrovare la famiglia e cominciare a fare il punto sul proprio futuro. L'attaccante brasiliano resta un calciatore tesserato per la Juventus , vista la formula del prestito secco con il club ciociaro ma il suo futuro potrebbe essere lontano dalla Continassa.Secondo quanto riporta il giornale UOL Esporte, il Cruzeiro avrebbe inviato alla Juventus un'offerta di 4,5 milioni di euro per acquistare Kaio Jorge.La Juventus non sembra intenzionata a trattenere l'attaccante brasiliano che, quindi, non dovrebbe far parte della rosa della prossima stagione. Bisognerà vedere, però, se l'offerta del Cruzeiro rientra nelle richieste economiche dei bianconeri.