La Juventus ha individuato Riccardocome uno dei primi obiettivi per rinforzare la rosa del prossimo anno, soprattutto con il prossimo arrivo di. Calafiori, difensore del Bologna, ha avuto una stagione straordinaria, attirando l'interesse di diverse squadre. Il Bologna, con un contratto valido fino al 2027, vorrebbe trattenerlo, salvo offerte eccezionali. Una proposta di almeno 25 milioni di euro potrebbe far cambiare idea al club. La Juventus sta valutando di includere Arek, Hanso Tommasonell'affare, conche potrebbe andare in prestito con parte dell'ingaggio coperto dai bianconeri. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.