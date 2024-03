, con la maglia dell’Inghilterra, ha affrontato il Lussemburgo per la qualificazione agli Europei Under 21 dell’anno prossimo e ha realizzato una doppietta, da terzino. Due reti che hanno alimentato i rumors circa un interessamento da parte dei club della Premier League.Secondo quanto riporta Football Insider, buona parte del campionato inglese è sulle sue tracce:edstanno pensando di fare un tentativo in estate per riportare l'Under 21 inglese in patria. Il classe 2003 ha un contratto con lafino al 30 giugno 2025 e il suo futuro è ancora un rebus.