Calciomercato Juventus, il retroscena su Ederson

AFP via Getty Images

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Juventus continua a lavorare per portare a Torino Ederson, centrocampista brasiliano dell’Atalanta. Il club bianconero segue il giocatore da oltre un anno, avendolo messo nel mirino già durante le precedenti sessioni di mercato, sia estiva che invernale.Nonostante il cambio nella dirigenza sportiva, l’interesse per Ederson è rimasto costante. La Juventus lo considera un profilo ideale per rafforzare il centrocampo, grazie alla sua esperienza in Serie A, alla continuità di rendimento e alla sua duttilità tattica. Si tratta comunque di un’operazione onerosa dal punto di vista economico, ma Sky Sport sottolinea come sia più realizzabile rispetto ad altre piste come quelle che portano a Frattesi o Tonali.

Sull’ex Salernitana c'è anche la concorrenza dell’Al Hilal, ma al momento la Juventus appare determinata a tentare l’affondo. Il giocatore resta uno degli obiettivi prioritari per la prossima stagione, e i contatti con l’Atalanta potrebbero intensificarsi nelle prossime settimane.