Calciomercato Juventus, il post Cambiaso può essere in Serie A

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il mercato della Juventus potrebbe presto intrecciarsi con quello della Lazio. In caso di partenza di Andrea Cambiaso in estate — con il Manchester City sempre vigile su di lui — i bianconeri stanno già valutando possibili sostituti, guardando anche in Serie A.Il nome che emerge è quello di Nuno Tavares. Il terzino portoghese, attualmente di proprietà dell'Arsenal, sarà riscattato dalla Lazio per una cifra di circa 5 milioni di euro, pagabili in cinque rate. Tuttavia, nonostante il riscatto imminente, il futuro di Tavares nella Capitale non sembra così scontato.

Complice un rendimento altalenante, condizionato anche da diversi problemi fisici durante la stagione, la Lazio potrebbe decidere di cederlo subito. La Juventus sta monitorando attentamente la situazione: prima di tentare l’assalto definitivo, la dirigenza bianconera vuole infatti ottenere rassicurazioni sulle condizioni fisiche del giocatore, su cui nutre ancora qualche dubbio.Se tutti gli incastri dovessero andare a buon fine, Nuno Tavares potrebbe rappresentare una soluzione interessante per il futuro della fascia sinistra della Vecchia Signora.