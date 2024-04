Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'agente di Charly, Seba Lopez, è giunto in Italia per una serie di incontri. È probabile che tra i suoi appuntamenti vi sia anche un colloquio con la Juventus per discutere del destino di Alcaraz. Si ipotizza che la squadra bianconera abbia l'intenzione di richiedere un'estensione del prestito al, nell'ottica di consolidare il suo ruolo nel club e favorire la sua crescita professionale. Questa mossa dimostra il forte interesse dellanel mantenere Alcaraz nel proprio organico e investire sul suo sviluppo futuro.