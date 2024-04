Lasta valutando la possibilità di negoziare con il Southampton un ulteriore prestito per Carlos, giovane centrocampista argentino nato nel 2002. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", i bianconeri non possono impegnarsi a riscattare il suo cartellino per i 49,5 milioni di euro concordati con gli inglesi lo scorso gennaio. Tuttavia, sono disposti a confermare il suo posto in squadra se si potesse trovare un accordo per un nuovo prestito, magari con l'inclusione di un diritto di riscatto a una cifra più accessibile. Le trattative potrebbero avere luogo al termine della stagione, specialmente se il Southampton non riuscisse a ottenere la promozione in Premier League tramite i playoff.