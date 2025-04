Calciomercato Juventus, il giocatore esce dal radar: 'Non è più obiettivo'

un' ora fa



Fino a qualche settimana fa era ritenuto il primo obiettivo di calciomercato per l'estate della Juventus. Stiamo parlando di David Hancko del Feyenoord che sembrava molto vicino a trasferirsi a Torino. Stando a quanto riferisce Foot Mercato in realtà complice il cambio di guida tecnica per la Juventus, quindi il passaggio da Thiago Motta ad Igor Tudor oggi il giocatore sarebbe uscito dai radar della Juventus e non sarebbe più un obiettivo di mercato. Sembra quindi essersi allontanato da Torino il difensore del Feyenoord e soprattutto dai radar di Giuntoli.