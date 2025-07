Calciomercato Juventus, idea Caprile per la porta: la strategia

Getty Images

Calciomercato Juventus, l'idea per la porta

Sette colpi per chiudere il mercato in entrata (sistemando nel frattempo il discorso uscite …). Questo, secondo Tuttosport, l'obiettivo dellaper la (nuova) semi-rivoluzione di questa calda estate targata Damien Comolli, che alla Continassa dovranno sfruttare al massimo per consegnare a Igor Tudor una squadra davvero competitiva su tutti i fronti. Nemmeno la porta potrebbe rimanere estranea all'ondata di cambiamenti, per quanto chiaramente non si tratti di una priorità assoluta.Conche sta valutando l'ipotesi di un addio, il club bianconero potrebbe decidere di affondare il colpo per, classe 2001 del Cagliari, che piace molto anche al nuovo direttore generale. Eventualmente, comunque, se ne parlerà ad agosto, quando credibilmente si saranno già sistemate altre questioni più urgenti e la Juventus avrà tempo e modo per concentrarsi anche sui fronti che in questo momento ritiene "minori".