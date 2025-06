Calciomercato Juventus, i nomi per la difesa

La Juventus termina il girone del Mondiale per Club con sei gol subiti nelle ultime tre gare, di cui ben cinque rifilati dal Manchester City. Se Di Gregorio si è spesso distinto, il reparto arretrato continua a mostrare fragilità. Una preoccupazione concreta per Igor Tudor, il cui sistema di gioco prevede spesso l’uno contro uno a campo aperto e grande partecipazione offensiva dei difensori laterali.Per questo motivo il tecnico bianconero ha chiesto interventi mirati sul mercato, tracciando l’identikit del rinforzo ideale: veloce, intelligente tatticamente e solido nelle marcature preventive.

Il primo nome in cima alla lista è Leonardo Balerdi del Marsiglia, giocatore già allenato da Tudor e apprezzato per le sue doti tecniche e difensive. Tuttavia, il club francese non sembra intenzionato a cederlo facilmente.Altro profilo seguito è Giovanni Leoni, giovane difensore conteso anche da Milan e Inter. Il giocatore sta valutando attentamente il progetto migliore, ma la Juventus avrebbe intensificato i contatti negli ultimi giorni.Infine, torna a circolare dalla Spagna il nome di Ronald Araujo, anche se non sembra esserci un reale interesse attuale. In alternativa restano Aguerd, Senesi, Lucumi e Boyomo tra i profili monitorati.