Calciomercato Juventus, i nomi a sorpresa per l'attacco

Secondo Tuttosport, l’estate della Juventus si preannuncia infuocata sul fronte offensivo. Il reparto d’attacco bianconero è destinato a subire una profonda rivoluzione, complice l’incertezza sul futuro di diversi elementi. Dusan Vlahovic, corteggiato dalla Premier League, potrebbe salutare Torino, mentre Arkadiusz Milik ha appena rinnovato per spalmare il suo ingaggio, lasciando comunque aperti scenari in evoluzione. Anche Kolo Muani, in prestito, è in bilico e difficilmente sarà confermato.La Juve si guarda dunque intorno alla ricerca di nuovi volti per rinforzare il reparto. I nomi più caldi restano quelli di Mateo Retegui e Ademola Lookman dell’Atalanta, entrambi profili già monitorati da tempo. Intrigano anche Victor Osimhen, che potrebbe lasciare il Napoli, e il giovane Delap, rivelazione dell’Ipswich.

Ma le sorprese non finiscono qui. Tuttosport rilancia altre quattro possibili opzioni: Loïs Openda, bomber del Lipsia; Victor Boniface, protagonista del Bayer Leverkusen; Georges Mikautadze, talento del Lione; e Arnaud Kalimuendo del Rennes. Tutti profili giovani, dinamici e compatibili con il nuovo progetto tecnico bianconero. La sensazione è che la Juve voglia rinnovare profondamente il suo attacco, puntando su un mix di talento e sostenibilità economica.