Calciomercato Juventus, ci sono novità per Hojlund

La Juventus inizia a ragionare sul mercato in vista della prossima stagione. In particolare, la società bianconera sta valutando diversi profili soprattutto per il reparto offensivo, con i saluti diche appaiono sempre più vicini, ma occhio anche a: il discorso sul rinnovo del serbo è bloccato ormai da tempo, e né lui né il francese sono così certi di rimanere a Torino.Proprio per questo la Juve si guarda intorno e cerca il prossimo (o i prossimi) attaccante che vestirà la maglia bianconera. Uno dei nomi valutati, oltre al sogno, è quello di, che in Italia ha già giocato con l'Atalanta.

Juventus, la situazione di Hojlund

Stando a quanto riferisce Tuttosport, però, la situazione per arrivare all'attaccante danese potrebbe essere più complicata. E dietro a tutto ciò ci sarebbe proprio Osimhen, o meglio, il Napoli. Gli azzurri vogliono infatti una cifra importante per l'ingaggio del nigeriano, e lanon è un ostacolo indifferente.Tuttavia proprio il Manchester United sembra disposto a sborsare la cifra al club di De Laurentiis, e di conseguenza Hojlund potrebbe fare ritorno in Italia, ma per vestire l'azzurro e non il bianconero. I prossimi mesi saranno inevitabilmente decisivi.