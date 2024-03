L’Inter sta ponderando la migliore strategia per superare la concorrenza serrata nel tentativo di acquisire Albert, da tempo nel mirino anche del mercato della. I nerazzurri stanno valutando la possibilità di proporre giovani talenti come contropartite, potenzialmente interessanti per il Genoa. Tra questi, spicca il nome di Mattia Zanotti, terzino destro, titolare nell’Under 21 azzurra e in forte ascesa al San Gallo. Un altro giocatore da tenere d’occhio è Francesco Pio Esposito, attaccante classe 2005, attualmente in prestito allo Spezia. La situazione è stata riportata da Tuttosport.