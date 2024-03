sembrano interessate a Giacomo, attaccante classe 2000 del Napoli e della nazionale italiana. Secondo quanto riportato da "La Gazzetta dello Sport", il giocatore non sarebbe soddisfatto del suo ruolo tattico nella squadra partenopea e sarebbe tentato di cercare nuove opportunità altrove, dove potrebbe giocare nel suo ruolo preferito e ottenere più spazio in campo. Entrambe le squadre, Juventus e Inter, stanno prendendo in considerazione l'idea di inserirlo nei propri ranghi per la prossima stagione.