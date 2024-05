Laha già avviato contatti con l'entourage del fantasista rossoblù,, un giocatore versatile con un prezzo accessibile, stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro, come riporta Tuttosport. Tuttavia, il giocatore sembra essere attratto dall'idea di giocare in Premier League, come ha lasciato intendere in passato. Nonostante ciò, la Juventus è determinata a competere per il giocatore, considerando le sue qualità e la sua adattabilità a diversi ruoli. Con l'inizio dell'asta per il suo trasferimento, il club italiano potrebbe dover affrontare una concorrenza agguerrita da parte di club inglesi. Resta da vedere se la Juventus riuscirà a convincere Gudmundsson a scegliere la Serie A sopra la Premier League.