La stagione diè stata segnata dalla delusione del trasferimento non andato a buon fine con l'Atletico Madrid dopo le visite mediche. Una possibile svolta, benché ai margini della, lo spinge ora a cercare il club ideale per un rilancio. Siviglia e Rennes si mostrano fortemente interessate, mentre la Juventus potrebbe accettare un'offerta tra i 10 e i 15 milioni di euro. Questo scenario apre una fase cruciale nella carriera di Kean, dove la scelta del prossimo club sarà determinante per il suo futuro e il suo sviluppo professionale. Lo riporta calciomercato.com.