Il futuro di Emre Can alla Juventus è sempre più in bilico. Il Borussia Dortmund stringe per il tedesco già per gennaio per un cifra attorno ai 25-30 milioni. Poco spazio e pochi minuti per Emre Can, che vuole giocare anche per partecipare in estate all'Europeo con la Germania.



CLAUSOLA - Nel contratto del tedesco con i bianconeri risulta un clausola da 50 milioni di euro che scatterebbe però in estate. Difficile che senza giocare qualcuno arrivi a quelle cifre, ecco perchè la dirigenza bianconera sta provando a cedere il giocatore già in questa finestra.