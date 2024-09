Secondo Sportmediaset, ladovrà guardarsi dall’Inter nella corsa per Jonathan. L’attaccante canadese, classe 2000, è in scadenza di contratto con il Lille, e il club nerazzurro potrebbe tentare un colpo già a gennaio, presentando un’offerta ai francesi. In questo modo, l'Inter cercherebbe di anticipare la concorrenza delle altre squadre, che puntano ad acquisire il giocatore a parametro zero per la prossima stagione. La situazione contrattuale di David lo rende un obiettivo ambito, e sarà una sfida per la Juventus competere con l'Inter per il suo ingaggio.