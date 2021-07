C’è ancora incertezza in casa Juventus riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non ha sciolto le riserve e la dirigenza bianconera sta iniziando a guardarsi intorno per una sua eventuale sostituzione.Secondo i betting analyst, riporta Agipronews, il primo indiziato a vestirsi di bianconero in caso di addio di CR7 è l’ex capitano dell’Inter, Mauro Icardi: l’arrivo a Torino del centravanti del PSG si trova in quota a 4 su Snai, e lo scambio tra le due squadre che non sembra un’ipotesi così remota. Altro club interessato al numero 7 bianconero è il Manchester City e anche qui la possibilità di uno scambio fa propendere per un approdo in bianconero di Gabriel Jesus che vale 5 volte la posta.La possibile soluzione, però, potrebbe trovarsi sul mercato italiano ed è rappresentata da Gianluca Scamacca, centravanti rientrato al Sassuolo e già cercato dalla Juventus nello scorso mercato. Una possibilità di vederlo in bianconero si trova a quota 6. Più complessa la possibilità di un acquisto di Domenico Berardi e Antonie Griezmann, entrambi in quota a 7,50. Le caratteristiche tecniche dei due sono già presenti in diversi elementi della rosa ed Allegri sarebbe orientato ad accogliere profili diversi per rinforzare il proprio attacco.