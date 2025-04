Calciomercato Juventus, due nomi per il post Cambiaso

2 ore fa



La Juventus potrebbe vivere una prima rivoluzione già a giugno, in vista del Mondiale per Club. Secondo Tuttosport, il futuro di Andrea Cambiaso è in bilico e non è escluso un suo addio. Per questo, la dirigenza bianconera ha già individuato due possibili sostituti: Fran Garcia e Maxim De Cuyper.



Tuttavia, appare complicato che entrambe le operazioni – sia in entrata che in uscita – possano concretizzarsi nella finestra aggiuntiva di giugno. La Juventus dovrà comunque muoversi in anticipo, soprattutto per De Cuyper, su cui è forte anche l’interesse del Milan. Il club bianconero dovrà quindi valutare attentamente le proprie mosse per non farsi trovare impreparato e garantire a Tudor una rosa competitiva in vista della prossima stagione.