Il futuro di Nico Gonzalez alla Juventus è tutt’altro che definito. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero starebbe valutando la possibilità di cedere l’esterno argentino classe 1998, nel caso in cui arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente dal punto di vista economico. L’ex Fiorentina, arrivato a Torino tra molte aspettative, non è riuscito finora a imporsi, e all’esordio nel Mondiale per Club contro l’Al Ain è stato in panchina per 90'.Due club si sarebbero mossi concretamente per lui: Lazio e Olympique Marsiglia. Entrambe le società, alla ricerca di rinforzi offensivi sulle corsie esterne, avrebbero sondato il terreno con la Juventus e potrebbero presentare una proposta ufficiale già nei prossimi giorni. In particolare, la Lazio segue da tempo Gonzalez e potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con l’entourage del giocatore.

La Juventus, dal canto suo, non considera Nico Gonzalez incedibile e potrebbe approfittare di un’eventuale cessione per fare cassa e reinvestire su profili più funzionali al progetto tecnico di Tudor. Le prossime settimane saranno decisive per capire se l'argentino resterà a Torino o intraprenderà una nuova avventura.