Il centrocampo della Juventus potrebbe cambiare molti volti in vista della prossima stagione. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, resta in bilico il futuro di Arthur e Adrien Rabiot, non è da escludere la cessione di entrambi. Decisivo potrebbe essere il finale di stagione, almeno per uno dei due. Gli alti stipendi e il rendimento non sempre all'altezza incidono.